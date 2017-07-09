Футболиста «Аякса» ввели в искусственную кому после товарищеского матча

В субботу голландский «Аякс» проводил товарищеский матч против немецкого «Вердера» в австрийском Хиппахе. На 72-й минуте встречи полузащитник амстердамского клуба Нури самостоятельно лег на поле, а вскоре, когда его уже обступили футболисты и врачи, потерял сознание.

Игроку оказывали помощь в течение десяти минут, а затем госпитализировали в больницу на вертолете, который, к слову, приземлился прямо на футбольное поле.

Причиной потери сознания игрока стала сердечная аритмия. На данный момент Нури находится в стабильном состоянии. Врачи ввели его в искусственную кому.

Реклама

«Он находится в реанимации в состоянии сна, но он вне опасности», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба из Амстердама.

Нури является воспитанником «Аякса». В составе команды он провел 12 матчей в прошедшем сезоне.



