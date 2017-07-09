Футболиста «Аякса» ввели в искусственную кому после товарищеского матча

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

В субботу голландский «Аякс» проводил товарищеский матч против немецкого «Вердера» в австрийском Хиппахе. На 72-й минуте встречи полузащитник амстердамского клуба Нури самостоятельно лег на поле, а вскоре, когда его уже обступили футболисты и врачи, потерял сознание.

Игроку оказывали помощь в течение десяти минут, а затем госпитализировали в больницу на вертолете, который, к слову, приземлился прямо на футбольное поле.

Причиной потери сознания игрока стала сердечная аритмия. На данный момент Нури находится в стабильном состоянии. Врачи ввели его в искусственную кому.

Реклама

«Он находится в реанимации в состоянии сна, но он вне опасности», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба из Амстердама.

Нури является воспитанником «Аякса». В составе команды он провел 12 матчей в прошедшем сезоне.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 42000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 195000 EUR
Земля
Земля, Alsviķu pag., 790118 EUR

reklama.vesti.lv

Батрутдинов назвал «самого бедного гея» в российском шоубизе Showbiz

Батрутдинов назвал «самого бедного гея» в российском шоубизе

Американка показала «спиннер для груди» в действии Hi-Tech

Американка показала «спиннер для груди» в действии

На них лишь коньки! Американские хоккеистки полностью обнажились Wo&Men

На них лишь коньки! Американские хоккеистки полностью обнажились

Линда Мурниеце после развода с Абу Мери продает квартиру Wo&Men

Линда Мурниеце после развода с Абу Мери продает квартиру

Фотосессия 90-летней именинницы повеселила Сеть Wo&Men

Фотосессия 90-летней именинницы повеселила Сеть

Футбол

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
LABORATORIJAS IEKĀRTU RAŽOŠANA ...
LABORATORIJAS IEKĀRTU RAŽOŠANA ...
BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 