Чемпион ОИ-2016 в ходьбе на 50 км подозревается в употреблении допинга

Золотой медалист Олимпиады-2016 словацкий ходок Матей Тот не допущен к участию в чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года из-за подозрений в употреблении допинга, сообщает Inside the games.
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Представители IAAF на днях связались со спортсменом, которого попросили объяснить аномалии в биологическом паспорте.
«Я всегда выступал против незаконных действий, поэтому данная новость шокировала меня, - сказал 34-летний словацкий спортсмен. - В этой связи я обратился к мировым экспертам, чтобы доказать свою невиновность».
Тот специализируется на дистанции 50 км. Помимо золота Олимпиады-2016, в его активе золотая награда чемпионата мира по легкой атлетике 2015 года.
Чемпионат мира по легкой атлетике 2017 года состоится в Лондоне с 4 по 13 августа, напоминает ТАСС.