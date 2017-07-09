Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» вернулся в «Эвертон»

 

Фото: AFP/LETA

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил о возвращении форварда Уэйна Руни в «Эвертон». Нападающий перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Эвертона», воспитанником которого он является, летом 2004 года.

В составе манкунианцев Руни он пять раз становился чемпионом Англии, а также побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Нападающий в январе стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что Руни, который в минувшем сезоне провел 39 игр за «МЮ» и забил 8 мячей, не включен в состав команды на предсезонный тур в США.

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«Не секрет, что я долгое время был поклонником Уэйна, он был образцовым профессионалом на протяжении всего времени в клубе и останется в истории на долгие годы. Я желаю ему успехов в будущей карьере», - прокомментировал переход Руни главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуринью.

Как сообщается на официальном сайте «Эвертона», контракт с нападающим рассчитан на два года.

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