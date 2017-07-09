Во время регбийного матча молния ударила в тренера команды

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Сильнейший ливень, который сопровождал матч чемпионата России по регби в Новокузнецке, принес с собой и грозу. Встречались местный «Металлург» и «Кубань». Разряды молнии несколько раз попадали в землю рядом с игровым полем, а одна из них ударила прямо в главного тренера краснодарской команды Александра Алексеенко.

"Утюги не прилипают, ложки силой мысли не гну, - приводит слова пострадавшего официальный сайт "Кубани". - Если серьезно, то, конечно, было не по себе. Я традиционно на матч выхожу в кепке, так вот когда после перерыва мы появились на поле, то разряд ударил меня по макушке, и молния прошла через меня в землю.

В этот момент зубы клацнули, я даже сразу не понял, что произошло со мной, только испугался за ребят, которые были рядом, Сергей Краков аж присел рядом… Но, похоже, что здоровье крепкое раз ничего не случилось, только на макушке черный след остался. Эпизод для некоторых на стадионе остался незамеченным, да и в протокол такое не вносят, но для меня это событие на всю жизнь останется в памяти".

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