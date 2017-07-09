«Формула-1»: Боттас выиграл Гран-при Австрии

Финский гонщик Вальттери Боттас из команды «Мерседес», стартовавший с первой позиции, победил на девятом этапе чемпионата «Формулы-1» - Гран-при Австрии.

«У меня небольшое дежавю с произошедшим в России, - приводит слова финна Sky Sports. - С пятого круга второго отрезка у меня был большой пузырь на задней шине. Круговые сделали финиш тяжелым, но я доволен. Мне удался лучший старт в жизни, всё получилось».

Вторым стал немец Себастьян Феттель из «Феррари», который упрочил свое лидерство в общем зачете (171 оков), замкнул тройку лучших австриец Дэниел Риккьярдо из «Ред Булл». Ближайший преследователь Феттеля британец Льюис Хэмилтон (151) финишировал четвертым.

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Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят в самом начале гонки был наказан штрафным проездом по пит-лэйну за спровоцированное столкновение. Он занял в итоговом протоколе 16-е место, отстав от победителя на три круга.

Десятый этап чемпионата «Формулы-1» - Гран-при Великобритании - состоится с 14 по 16 июля.



