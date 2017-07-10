Сборная Латвии сенсационно победила на чемпионате Европы по баскетболу 3х3

 

Фото: FIBA.com

Сборная Латвии по баскетболу 3х3 в воскресенье в Амстердаме одержала сенсационную победу на кубке Европы в виде спорта, который с 2020 года будет включен в программу Олимпийских игр. В финале Латвия со счетом 16:13 обыграла Словению.

До этого в полуфинале наша сборная обыграла действующих чемпионов мира сербов, а в четвертьфинале - Францию. Таким образом, в заключительных трех матчах сборная Латвии победила три сильнейшие сборные в этом виде спорта.

Это был третий чемпионат Европы в истории - в 2014 году Румыния у себя дома в финале обыграла Словению, в прошлом году Словения в борьбе за золото расправилась с Сербией. Сборная Латвии до этого в турнире участие не принимала.

Реклама

Отметим, что уличный баскетбол или «стритбол» становится все популярнее в мире, этот вид спорта включен в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 87000 EUR
Дом
Дом, Jaunolaine, 225000 EUR
Дом
Дом, Ādamlauks, 125000 EUR

reklama.vesti.lv

Линда Мурниеце после развода с Абу Мери продает квартиру Wo&Men

Линда Мурниеце после развода с Абу Мери продает квартиру

На них лишь коньки! Американские хоккеистки полностью обнажились Wo&Men

На них лишь коньки! Американские хоккеистки полностью обнажились

Вдова экс-солиста «Иванушек» откровенно о его смерти Showbiz

Вдова экс-солиста «Иванушек» откровенно о его смерти

Батрутдинов назвал «самого бедного гея» в российском шоубизе Showbiz

Батрутдинов назвал «самого бедного гея» в российском шоубизе

200 экскаваторов в Китае за ночь дружно снесли старую эстакаду Hi-Tech

200 экскаваторов в Китае за ночь дружно снесли старую эстакаду

Баскетбол

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
IT JOMAS PROFESIONĀLIS/-E, KURŠ/ ...
IT JOMAS PROFESIONĀLIS/-E, KURŠ/ ...
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
FINANŠU VADĪTĀJS/-A
FINANŠU VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 