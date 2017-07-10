Сборная Латвии сенсационно победила на чемпионате Европы по баскетболу 3х3

Сборная Латвии по баскетболу 3х3 в воскресенье в Амстердаме одержала сенсационную победу на кубке Европы в виде спорта, который с 2020 года будет включен в программу Олимпийских игр. В финале Латвия со счетом 16:13 обыграла Словению.

До этого в полуфинале наша сборная обыграла действующих чемпионов мира сербов, а в четвертьфинале - Францию. Таким образом, в заключительных трех матчах сборная Латвии победила три сильнейшие сборные в этом виде спорта.

Это был третий чемпионат Европы в истории - в 2014 году Румыния у себя дома в финале обыграла Словению, в прошлом году Словения в борьбе за золото расправилась с Сербией. Сборная Латвии до этого в турнире участие не принимала.

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Отметим, что уличный баскетбол или «стритбол» становится все популярнее в мире, этот вид спорта включен в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио.