Уимблдон: за право сыграть в 1/4 Остапенко поборется с украинкой Свитолиной

 

Фото: EPA/LETA/TVNET

Звезда латвийского тенниса Елена Остапенко сегодня в 1/8 финала чемпионата Уимблдона встретится с украинкой Элиной Свитолиной, у которой прошлый сезон увенчался успешной карьерой. Матч пройдет, как первый на корте, которому присвоен номер 12. Начало в 13.30 по латвийскому времени, однако, прогнозы не исключают возможности, что в это время в Лондоне может начаться сильный дождь.

Чемпионка «French Open» этого года Остапенко находится на 13 месте рейтинга WTA, а Свитолина на пятой позиции. Обе теннисистки встретятся впервые в истории, а в 1/4 финала, победительница сегодняшнего матча, сыграет с пятикратной чемпионкой турнира американкой Винус Уильямс, либо с талантливой спортсменкой из Хорватии Анной Конюхой.

Напомним, что вечером 7 июля латвийская теннисистка Алена Остапенко вышла в 1/8 финала турнира «Уимблдон», со счетом 7:5, 7:5 обыграв итальянку Камилу Джорджи.

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