Петербургский СКА подписал новый контракт с Ильей Ковальчуком

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с форвардом Ильей Ковальчуком. Как сообщается на официальном сайте команды, новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано на один год.

Срок предыдущего контракта Ковальчука со СКА истек 30 апреля и форвард рассматривал вариант отъезда в Национальную хоккейную лигу, где правами на него владеет «Нью-Джерси», однако в итоге отказался от этих планов.

В 2010 году хоккеист заключил с «Дьяволами» 15-летнюю сделку на 100 миллионов долларов, но три года спустя объявил о желании вернуться в Россию, где в июле 2013 года подписал четырехлетний контракт со СКА.

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По словам Ковальчука, одним из ключевых факторов подписания контракта со СКА стали Олимпийские игры 2018 года, в которых игроки НХЛ участия принять не смогут.

«Одним из ключевых факторов стали грядущие Олимпийские игры. Так случилось, что в этом году на них попадут только игроки, представляющие европейские чемпионаты и КХЛ. Конечно, особенно важно было остаться в СКА, потому что за время своего выступления в КХЛ я играл только здесь, с огромной теплотой отношусь и к клубу, и к болельщикам», - заявил нападающий.

В составе СКА Ковальчук дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач). Всего за 299 игр в составе питерских армейцев Илья набрал 297 (124+173) очков, став лучшим бомбардиром клуба в КХЛ.

Подробнее: http://www.newsru.com/sport/10jul2017/kovi.html

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