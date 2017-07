Елена Остапенко в четвертьфинале Уимблдона!

Во втором сете игры Остапенко вела со счетом 5:2, однако не сумела использовать пять матч-пойнтов и только с большими трудностями смогла добиться тай-брейка.

Перед матчем чемпионка «French Open» этого года Остапенко находилась на 13 месте рейтинга WTA, а Свитолина на пятой. Обе теннисистки встречались впервые в истории.

Выход же в четвертфинал дает нашей спортсменке еще 430 рейтинговых очков WTA и, теретически, Елена может претендовать на попадание в десятку сильнейших теннисисток планеты.

Ostapenko is playing her best tennis she as to cos svitolina is a tough opponent ostapenko won first set 6 3 she is now 3 2 up in the 2nd pic.twitter.com/LbMeTmc5EA— Darren lewis (@DarrenL92352417) 10 июля 2017 г.