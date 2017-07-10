Елена Остапенко в четвертьфинале Уимблдона!

Сегодня в 1/8 финала чемпионата Уимблдона звезда латвийского тенниса Елена Остапенко в упорнейшей борьюе со счетом 6:3, 7;6 (8;6) одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной и, таким образом, вышла в 1/4 этого престижнейшего теннисного турнира!

Во втором сете игры Остапенко вела со счетом 5:2, однако не сумела использовать пять матч-пойнтов и только с большими трудностями смогла добиться тай-брейка.

Перед матчем чемпионка «French Open» этого года Остапенко находилась на 13 месте рейтинга WTA, а Свитолина на пятой. Обе теннисистки встречались впервые в истории.

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Выход же в четвертфинал дает нашей спортсменке еще 430 рейтинговых очков WTA и, теретически, Елена может претендовать на попадание в десятку сильнейших теннисисток планеты.

Ostapenko is playing her best tennis she as to cos svitolina is a tough opponent ostapenko won first set 6 3 she is now 3 2 up in the 2nd pic.twitter.com/LbMeTmc5EA— Darren lewis (@DarrenL92352417) 10 июля 2017 г.

Как отмечает Championat.com, матч получился очень драматичный и интересный. Елена прекрасно пробила первые полтора сета, затем наступил провал, скорее больше психологический, совсем неудачно она действовала на важных очках, зажималась, допускала ошибки, надо отжать должное и Свитолиной, которая как раз прибавляла и демонстрировала чемпионскую хватку.

Конечно, в целом Остапенко играла намного активнее и как больше выигрывала сама, так и больше ошибалась.

Прекрасно работал удар справа, очень много приёмов навылет и просто активных приёмов. Хороший матч провели девушки, показав разноплановый теннис. Свитолина вполне могла перевести матч в третий сет, но всё же Остапенко оказалась чуть лучше на тай-брейке.

В 1/4 финала Остапенко сыграет с пятикратной чемпионкой турнира американкой Винус Уильямс, либо с талантливой спортсменкой из Хорватии Анной Конюхой.

Напомним, что вечером 7 июля латвийская теннисистка Алена Остапенко вышла в 1/8 финала турнира «Уимблдон», со счетом 7:5, 7:5 обыграв итальянку Камилу Джорджи.

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