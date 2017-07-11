Похвалившемуся уловом Кержакову грозит штраф за браконьерство

Александр Кержаков
 

Александр Кержаков. Фото: Artyom Korotayev/TASS/Scanpix

Нападающему питерского «Зенита» Александру Кержакову может грозить штраф до 73 евро за незаконную ловлю лосося в Карелии. Местный отдел Росрыболовства начал проверку на предмет браконьерства после публикации форвардом фотографии с запрещенной к вылову рыбой на странице в Instagram.

9 июля, в День рыбака, футболист опубликовал снимок с лососями. В каждой руке форвард держал по две огромные рыбины.

В комментариях к фотографии c хэштегом #карелия Кержаков написал, что «лосось в Онеге есть!».

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Рука-лосось 🎣🎣🎣🎣 #рыбалка #отдых #карелия #fishing #россия #happy

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Если рыба поймана на территории республики Карелии и Вологодской области - то в соответствии со статьей 75 приказа N 414 от 30 октября 2014 года, добыча лосося озерного запрещена, сообщает Карелинформ со ссылкой на представителя ведомства.

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