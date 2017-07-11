Остапенко против Уильямс: молодость и сила против огромного опыта

Латвийская теннисистка Алена Остапенко во вторник в четвертьфинале чемпионата «Уимблдон» проведет встречу с пятикратной победительницей этого турнира Винус Уияльмс. В случае победы молодая спортсменка на будущей неделе войдет в топ-10 лучших теннисисток планеты.

Вероятнее всего, матч не начнется раньше 16 часов по латвийскому времени. Следить за ним можно будет на телеканале LTV7.

За выход в четвертьфинал Остапенко набрала 430 рейтинговых очков, а за выход в полуфинал может получить 780.

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В случае победы Остапенко обойдет находящуюся на девятом месте Доминику Цибулкову из Словакии, а также саму Винус Уияльмс. На место в десятке претендует и финалистка турнира 2015 года Гарбинье Мугуруса, которая еще может обойти Остапенко.





















































Aizvērt Остапенко обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал "Уимблдона" AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA AFP/REUTERS/AP/EPA/LETA







Отметим, что матч станет первой встречей спортсменок на корте. Ранее латвийская теннисистка не скрывала, что ее идол в теннисе - сестра Винус Уильямс Серена, которая не выступает на «Уимблдоне» в связи с беременностью.

В полуфинале победитель дуэли встретится с финалисткой «Ролан Гарроса» Симоной Халеп или британкой Джоанной Конт. Халеп в случае победы на следующей неделе станет лидером ранга, удостоившись титула лучшей теннисистки мира впервые в карьере.

Примечательно, что 37-летняя Уильямс третий матч подряд проведет против теннисистки, родившейся в 1997 году - в этом году американка впервые вышла в финал турнира «Большого шлема».

Старшая из сестер Уильямс пять из своих титулов «Большого шлема» получила именно на «Уимблдоне». Последний раз она одерживала победу здесь в 2008 году.

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