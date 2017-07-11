Остапенко против Уильямс: молодость и сила против огромного опыта

 

Фото: Reuters/LETA/TVNET

Латвийская теннисистка Алена Остапенко во вторник в четвертьфинале чемпионата «Уимблдон» проведет встречу с пятикратной победительницей этого турнира Винус Уияльмс. В случае победы молодая спортсменка на будущей неделе войдет в топ-10 лучших теннисисток планеты.

Вероятнее всего, матч не начнется раньше 16 часов по латвийскому времени. Следить за ним можно будет на телеканале LTV7.

За выход в четвертьфинал Остапенко набрала 430 рейтинговых очков, а за выход в полуфинал может получить 780.

Реклама

В случае победы Остапенко обойдет находящуюся на девятом месте Доминику Цибулкову из Словакии, а также саму Винус Уияльмс. На место в десятке претендует и финалистка турнира 2015 года Гарбинье Мугуруса, которая еще может обойти Остапенко.

Остапенко обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал "Уимблдона"

Фото: Остапенко обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал "Уимблдона"0

Отметим, что матч станет первой встречей спортсменок на корте. Ранее латвийская теннисистка не скрывала, что ее идол в теннисе - сестра Винус Уильямс Серена, которая не выступает на «Уимблдоне» в связи с беременностью.

В полуфинале победитель дуэли встретится с финалисткой «Ролан Гарроса» Симоной Халеп или британкой Джоанной Конт. Халеп в случае победы на следующей неделе станет лидером ранга, удостоившись титула лучшей теннисистки мира впервые в карьере.

Примечательно, что 37-летняя Уильямс третий матч подряд проведет против теннисистки, родившейся в 1997 году - в этом году американка впервые вышла в финал турнира «Большого шлема».

Старшая из сестер Уильямс пять из своих титулов «Большого шлема» получила именно на «Уимблдоне». Последний раз она одерживала победу здесь в 2008 году.

Еще по этой теме
Уимблдон: вокруг латвийской теннисистки Остапенко разгорелся скандал

Уимблдон: вокруг латвийской теннисистки Остапенко разгорелся скандал

Уимблдон: за право сыграть в 1/4 Остапенко поборется с украинкой Свитолиной

Уимблдон: за право сыграть в 1/4 Остапенко поборется с украинкой Свитолиной

Елена Остапенко в четвертьфинале Уимблдона!

Елена Остапенко в четвертьфинале Уимблдона!


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 31800 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Илон Маск показал «дешевую» Tesla Hi-Tech

Илон Маск показал «дешевую» Tesla

В США «умная» колонка распознала угрозу и сама вызвала полицию Hi-Tech

В США «умная» колонка распознала угрозу и сама вызвала полицию

Лену Ленину шантажирует бывший бойфренд Wo&Men

Лену Ленину шантажирует бывший бойфренд

iPhone 8 получит «зеркальную» заднюю панелью Hi-Tech

iPhone 8 получит «зеркальную» заднюю панелью

Вдова рассказала о наследстве экс-солиста «Иванушек» Showbiz

Вдова рассказала о наследстве экс-солиста «Иванушек»

Теннис

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
CHIEF ACCOUNTANT
CHIEF ACCOUNTANT
GALVENAIS GRĀMATVEDIS
GALVENAIS GRĀMATVEDIS
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS
http://alkoutlet.lv

Темы

 