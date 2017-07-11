Футболисту Кержакову грозит штраф из-за фото в Instagram

Футболист питерского «Зенита» Александр Кержаков оказался в центре скандала после того, как опубликовал в своем Instagram снимок, сделанный на рыбалке в Карелии. Как сообщает «КарелInform», ссылаясь на региональный отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны, нападающему может грозить штраф.

В минувшие выходные игрок опубликовал в своем Instagram снимок, на котором он держит в руках четыре лосося. Изображение сопровождается хэштегом #Карелия, тогда как ловля этой рыбы на территории республики запрещена. Таким образом, за возможное нарушение статьи 8.37 КоАП футболисту «светит» штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.

«Браконьеры! Читайте правила рыболовства для северного бассейна, умники!» - обратил внимание на снимок один из подписчиков Кержакова.

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Instagram

Рука-лосось 🎣🎣🎣🎣 #рыбалка #отдых #карелия #fishing #россия #happy A post shared by Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) on Jul 8, 2017 at 2:21pm PDT

Представители Росрыболовства также заинтересовались фотографией и пообещали узнать, где именно был сделан снимок.

«Мы начнем сейчас проверять эту информацию, выйдем на Кержакова, спросим, где он поймал эту рыбу. Если скажет, что в Карелии или Вологде, то тогда будем его привлекать», - сказал представитель ведомства.

По словам представителей Росрыболовства. необходимо взвесить и произвести замер улова, а также подсчитать размер ущерба, нанесенный водно-биологическим ресурсам.