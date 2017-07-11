Видео: болельщики определили лучший гол розыгрыша Кубка конфедераций

Гол футболиста сборной Мексики Марко Фабиана в полуфинальном матче Кубка конфедераций 2017 года против команды Германии (1:4) признан болельщиками лучшим среди забитых на турнире. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

За гол Фабиана, который отличился на 89-й минуте мощным дальним ударом, проголосовало 55% респондентов.

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Второе место в опросе занял гол мексиканца Рауля Хименеса в ворота команды Новой Зеландии (2:1), а третью строчку болельщики отдали мячу в исполнении португальца Рикарду Куарежмы в ворота мексиканцев (2:2) также в игре группового этапа.

Матчи Кубка конфедераций проходили с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В финале сборная Германии победила команду Чили со счетом 1:0.

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