Видео: болельщики определили лучший гол розыгрыша Кубка конфедераций

Марко Фабиан
 

Марко Фабиан. Фото: REUTERS/Scanpix

Гол футболиста сборной Мексики Марко Фабиана в полуфинальном матче Кубка конфедераций 2017 года против команды Германии (1:4) признан болельщиками лучшим среди забитых на турнире. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

За гол Фабиана, который отличился на 89-й минуте мощным дальним ударом, проголосовало 55% респондентов.

Реклама

Второе место в опросе занял гол мексиканца Рауля Хименеса в ворота команды Новой Зеландии (2:1), а третью строчку болельщики отдали мячу в исполнении португальца Рикарду Куарежмы в ворота мексиканцев (2:2) также в игре группового этапа.

Матчи Кубка конфедераций проходили с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В финале сборная Германии победила команду Чили со счетом 1:0.

Еще по этой теме
Футболисты сборной Германии впервые выиграли Кубок конфедераций

Футболисты сборной Германии впервые выиграли Кубок конфедераций

Главного скандалиста Кубка конфедераций дисквалифицировали на шесть матчей

Главного скандалиста Кубка конфедераций дисквалифицировали на шесть матчей


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 180000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 650 EUR

reklama.vesti.lv

Яна Чурикова призналась, что боролась с серьезным заболеванием Showbiz

Яна Чурикова призналась, что боролась с серьезным заболеванием

iPhone 8 получит «зеркальную» заднюю панелью Hi-Tech

iPhone 8 получит «зеркальную» заднюю панелью

Дамы с дюн: Вайкуле и Пугачева показали новое видео из Юрмалы Showbiz

Дамы с дюн: Вайкуле и Пугачева показали новое видео из Юрмалы

Зачем латвийцы хотят «попасть в телевизор»? Showbiz

Зачем латвийцы хотят «попасть в телевизор»?

Экс-супруга Дмитрия Пескова не скрывает счастья с возлюбленным Wo&Men

Экс-супруга Дмитрия Пескова не скрывает счастья с возлюбленным

Футбол

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
IT JOMAS PROFESIONĀLIS/-E, KURŠ/ ...
IT JOMAS PROFESIONĀLIS/-E, KURŠ/ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 