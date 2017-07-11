Роналду определился с клубом на новый сезон

Криштиану Роналду
 

Криштиану Роналду. Фото: Stanislav Krasilnikov/TASS/Scanpix

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду решил остаться в мадридском клубе на сезон-2017/18. Об этом сообщает испанская газета AS.

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Отмечается, что 32-летний португалец уже сообщил о своем решении руководству королевского клуба. «Реал» перестал искать замену Роналду.

16 июня сообщалось о желании футболиста покинуть «Реал», за который он выступает с 2009 года. Причиной называлось то, что мадридский клуб не оказывает форварду должную поддержку в деле о налоговых нарушениях.

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13 июня испанская прокуратура завела дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. В надзорном ведомстве уверены, что спортсмен скрывал реальные доходы с помощью специально созданной бизнес-структуры.

В прошедшем сезоне Роналду стал с «Реалом» чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

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