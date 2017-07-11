Остапенко в четвертьфинале «Уимблдона» уступила пятикратной чемпионке Уильямс

Aļona Ostapenko
 

Aļona Ostapenko. Фото: Reuters/LETA

Латвийская теннисистка Алена Остапенко сегодня (11 июля) в четвертьфинале чемпионата «Уимблдон» проиграла со счётом 3-6, 5-7 пятикратной победительницей этого турнира Винус Уияльмс.

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. 37-летняя уроженка Линвуда, занимающая 11-е место в рейтинге WТА, 8 раз подала навылет, сделала 4 двойные и 15 невынужденных ошибок, активно выиграла 13 розыгрышей и реализовала все 3 брейк-пойнта. Елена заработала 20 виннеров при 18 собственных неточностях, а также совершила 1 брейк - пишет championat.com

Винус за выход в финал Уимблдона поспорит либо с румынкой Симоной Халеп, либо с британкой Йоханной Контой.

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Отметим, что матч стал первой встречей спортсменок на корте. Ранее латвийская теннисистка не скрывала, что ее идол в теннисе - сестра Винус Уильямс Серена, которая не выступает на «Уимблдоне» в связи с беременностью.


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