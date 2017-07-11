Россиянка Кузнецова проиграла в четвертьфинале Уимблдона

Светлана Кузнецова
 

Светлана Кузнецова. Фото: USA Today Sports/Scanpix

Российская теннисистка Светлана Кузнецова потерпела неудачу в борьбе за выход в полуфинал Уимблдонского теннисного турнира.

Непреодолимым препятствием для восьмой ракетки мира оказалась представительница Испании Гарбин Мугуруза (14-й номер посева), которая победила в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 17 минут. Счет личных встреч оппоненток стал 4-1 в пользу испанки.

В 1/2 финала Мугуруса сразится либо со словачкой Магдаленой Рыбариковой, либо с американкой Коко Вандевеге.

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Таким образом, на третьем турнире серии Большого шлема, который завершится 16 июля, российских спортсменов в одиночных разрядах не осталось.

Для Кузнецовой выход в четвертьфинал является потолком на Уимблдоне, до этой стадии британского турнира она в общей сложности добиралась четырежды.

Однако 32-летняя теннисистка не покидает корты в предместьях Лондона. В паре с француженкой Кристиной Младенович она продолжает выступление в четвертьфинале парного разряда.


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