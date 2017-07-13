Вооруженные таможенники обыскали яхту Роналду

Вооруженные сотрудники таможни провели обыск на яхте нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом в среду, 12 июля, сообщает The Sun.

Португалец с семьей и беременной подругой Джорджиной Родригес отдыхает на Балеарских островах. Роналду с близкими сошел на берег острова Форментера, чтобы поужинать в ресторане, когда его яхту обыскали.

Обыск продолжался полтора часа. Отмечается, что футболист сохранял спокойствие и не общался с людьми, участвовавшими в рейде. Причины подобных действий таможенников неизвестны.

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13 июня испанская прокуратура завела в отношении Роналду дело по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год. По официальной версии, спортсмен скрывал реальные доходы с помощью специально созданной бизнес-структуры. 32-летний форвард пригрозил «Реалу» уходом в другую команду. По его мнению, мадридский клуб недостаточно активно защищал его интересы. Слушания по делу португальца пройдут 31 июля.