Александру Кержакову нашли новое занятие в «Зените»

Лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков назначен на должность координатора юношеских команд системы санкт-петербургского футбольного клуба, сообщается на официальном сайтепитерской команды.

В обязанности горе-рыболова будет входить отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали: академия - молодежный состав - «Зенит»-2 - первая команда.

34-летний Кержаков является рекордсменом «Зенита» по количеству голов в чемпионатах России (120), а также лучшим бомбардиром в истории сборной России (30).

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В «Зените» он выступал с 2001-го по 2006 годы и с 2010-й по настоящее время. В составе питерского клуба Александр стал трехкратным чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок России, один раз - Кубок России.

Трудовое соглашение «Зенита» с Александром Кержаковым истекло в конце июня, на данный момент футболист является свободным агентом.







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