За спекуляцию билетов на матчи ЧМ-2018 хотят ужесточить ответственность

 

Фото: Vitaly Nevar/TASS/Scanpix

Оргкомитет чемпионата мира 2018 года по футболу намерен обратиться в Федеральное собрание РФ с инициативой об ужесточении ответственности за незаконную продажу билетов на матчи турнира. Об этом на заседании президиума Совета законодателей РФ заявил генеральный директор комитета Алексей Сорокин.

"На следующей сессии мы хотим внести инициативу об ужесточении административной ответственности за незаконную продажу билетов и поддельных билетов.

Мы заметили, что данный вид правонарушения имеет место быть, были факты перепродажи билетов, и у нас есть поручение от заместителя председателя правительства Виталия Леонтьевича Мутко подумать о дополнительной ответственности за этот вид противоправной деятельности", - приводит слова Сорокина ТАСС.

Реклама

«Есть и вторая инициатива - это облегчение ввоза отдельных видов алкогольной продукции. У ФИФА есть спонсорские обязательства, есть продукция в виде игристых вин, которые необходимы для проведения турнира. Мы будем просить Федеральное собрание ослабить процедуру ввоза этого вида продукции на территорию России исключительно для целей чемпионата мира», - добавил он.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Еще по этой теме
43% болельщиков в мире против проведения ЧМ-2018 в России

43% болельщиков в мире против проведения ЧМ-2018 в России

К ЧМ-2018 в России выпустят «ложки победы» — национальный инструмент болельщика

К ЧМ-2018 в России выпустят «ложки победы» — национальный инструмент болельщика

Путин разрешил иностранным болельщикам безвизовый въезд на ЧМ-2018 по футболу

Путин разрешил иностранным болельщикам безвизовый въезд на ЧМ-2018 по футболу


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 239500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

32-летняя англичанка выбрала пол ребенка благодаря диете Wo&Men

32-летняя англичанка выбрала пол ребенка благодаря диете

«Папа, это и есть море?»: Николаев показал видео из Юрмалы Showbiz

«Папа, это и есть море?»: Николаев показал видео из Юрмалы

ФОТО: За что мы любим Веру Брежневу Showbiz

ФОТО: За что мы любим Веру Брежневу

Новый секси-тренд от Ким Кардашян: кто еще рискнет так выйти? Wo&Men

Новый секси-тренд от Ким Кардашян: кто еще рискнет так выйти?

В Англии закроют завод Vertu за долги Hi-Tech

В Англии закроют завод Vertu за долги

Спорт

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
EXECUTIVE ASSISTANT
EXECUTIVE ASSISTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

 