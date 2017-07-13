За спекуляцию билетов на матчи ЧМ-2018 хотят ужесточить ответственность

Оргкомитет чемпионата мира 2018 года по футболу намерен обратиться в Федеральное собрание РФ с инициативой об ужесточении ответственности за незаконную продажу билетов на матчи турнира. Об этом на заседании президиума Совета законодателей РФ заявил генеральный директор комитета Алексей Сорокин.

"На следующей сессии мы хотим внести инициативу об ужесточении административной ответственности за незаконную продажу билетов и поддельных билетов.

Мы заметили, что данный вид правонарушения имеет место быть, были факты перепродажи билетов, и у нас есть поручение от заместителя председателя правительства Виталия Леонтьевича Мутко подумать о дополнительной ответственности за этот вид противоправной деятельности", - приводит слова Сорокина ТАСС.

Реклама

«Есть и вторая инициатива - это облегчение ввоза отдельных видов алкогольной продукции. У ФИФА есть спонсорские обязательства, есть продукция в виде игристых вин, которые необходимы для проведения турнира. Мы будем просить Федеральное собрание ослабить процедуру ввоза этого вида продукции на территорию России исключительно для целей чемпионата мира», - добавил он.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Еще по этой теме