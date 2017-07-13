Боксера Мэйуэзера уличили в неуплате налогов

Американский боксер Флойд Мэйуэзер должен заплатить налоговой службе США более семи миллионов долларов. Об этом сообщает Boxingscene.

Спортсмен должен был выплатить эту сумму в 2010 году, когда он получил 40 миллионов долларов за бой против соотечественника Шэйна Мосли. Также отмечается, что Мэйуэзер не заплатил 22,2 миллиона налогов за 2015 год. Боксер хотел погасить этот долг после боя с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором, но ему было отказано в отсрочке.

40-летний спортсмен опроверг обвинения в неуплате налогов за 2015 год на своей странице в Facebook.

Он заявил, что заплатил 26 миллионов долларов фискальным службам, выложив фотографии чеков, и отметил, что не стоит верить американским СМИ.

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26 августа в Лас-Вегасе Мэйуэзер проведет бой против Макгрегора. Во всех 49 боях в профессиональной карьере он одержал победы, в том числе 26 раз выиграл нокаутом.

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