Боксера Мэйуэзера уличили в неуплате налогов

Флойд Мэйуэзер
 

Флойд Мэйуэзер. Фото: REUTERS/Scanpix

Американский боксер Флойд Мэйуэзер должен заплатить налоговой службе США более семи миллионов долларов. Об этом сообщает Boxingscene.

Спортсмен должен был выплатить эту сумму в 2010 году, когда он получил 40 миллионов долларов за бой против соотечественника Шэйна Мосли. Также отмечается, что Мэйуэзер не заплатил 22,2 миллиона налогов за 2015 год. Боксер хотел погасить этот долг после боя с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором, но ему было отказано в отсрочке.

40-летний спортсмен опроверг обвинения в неуплате налогов за 2015 год на своей странице в Facebook.

Он заявил, что заплатил 26 миллионов долларов фискальным службам, выложив фотографии чеков, и отметил, что не стоит верить американским СМИ.

Реклама

26 августа в Лас-Вегасе Мэйуэзер проведет бой против Макгрегора. Во всех 49 боях в профессиональной карьере он одержал победы, в том числе 26 раз выиграл нокаутом.

Еще по этой теме
Боксеру Мэйуэзеру в Москве подарили тигрицу

Боксеру Мэйуэзеру в Москве подарили тигрицу

Мэйуэзер заплатит 10 тысяч долларов за подпись к видео с поражением Макгрегора

Мэйуэзер заплатит 10 тысяч долларов за подпись к видео с поражением Макгрегора

Мэйуэзер похвастался перед Макгрегором чеком на 100 миллионов долларов

Мэйуэзер похвастался перед Макгрегором чеком на 100 миллионов долларов


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Квартира
Квартира, Liepāja, 34000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR

reklama.vesti.lv

Соседи Пугачевой жалуются на шумные вечеринки в ее особняке Showbiz

Соседи Пугачевой жалуются на шумные вечеринки в ее особняке

В Китае провели первую в истории квантовую телепортацию Hi-Tech

В Китае провели первую в истории квантовую телепортацию

«Папа, это и есть море?»: Николаев показал видео из Юрмалы Showbiz

«Папа, это и есть море?»: Николаев показал видео из Юрмалы

Новый секси-тренд от Ким Кардашян: кто еще рискнет так выйти? Wo&Men

Новый секси-тренд от Ким Кардашян: кто еще рискнет так выйти?

iPhone 8 получит улучшенные опции дополнительной реальности Hi-Tech

iPhone 8 получит улучшенные опции дополнительной реальности

Спорт

Бокс

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
CHIEF ACCOUNTANT
CHIEF ACCOUNTANT
GALVENAIS GRĀMATVEDIS
GALVENAIS GRĀMATVEDIS
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS
http://alkoutlet.lv

Темы

 