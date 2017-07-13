Винус Уильямс
 

Винус Уильямс. Фото: Sputnik/LETA

Американская теннисистка Винус Уильямс вышла в финал Уимблдона. В полуфинале она обыграла представительницу Великобритании Йоханну Конту в двух сетах — 6:4, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 13 минут.

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В решающей встрече Уильямс сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая ранее 13 июля обыграла спортсменку из Словакии Магдалену Рыбарикову — 6:1, 6:1. Финал пройдет в субботу, 15 июля.

При этом американка была аутсайдером в матче С Контой по мнению букмекеров. На победу британки можно было поставить с коэффициентом 1,85, на выигрыш американки — 2,15.

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Уильямс-старшая пять раз побеждала на Уимблдоне, последний раз — в 2009 году. Мугуруса один раз играла в финале британского турнира «Большого шлема» — в 2015 году. Тогда она в трех сетах проиграла Серене Уильямс, которая пропускает этот турнир из-за беременности.

Уимблдон в 2017 году проходит в Лондоне с 3 по 16 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов.

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