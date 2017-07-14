Футболист ЦСКА захотел отпраздновать получение 100-й желтой карточки

Шведский полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум пообещал отпраздновать получение 100-й желтой карточки в составе армейцев. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я постараюсь получить юбилейную 100-ю желтую карточку, но тренер не любит, когда я зарабатываю предупреждения. Когда это случится, устрою огромное празднование этого события», — заявил Венрблум.

Вернблум выступает за ЦСКА с 2012 года. Шведский хавбек провел за армейцев 187 матчей, в которых получил 80 желтых карточек. При этом первое удаление в составе столичного клуба он заработал в сезоне-2016/17. Всего на его счету три удаления.

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В минувшем сезоне Российской футбольной премьер-лиги ЦСКА финишировал на втором месте в турнирной таблице и выступит в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Соперник армейцев определится 14 июля в ходе жеребьевки в швейцарском Ньоне. ЦСКА попал в число сеяных команд и может встретиться со следующими клубами: «Стяуа» (Румыния), «Янг Бойз» (Швейцария), «Ницца» (Франция), «Истанбул ББ» (Турция) и АЕК (Греция).