В Латвии за договорные матчи дисквалифицированы две футбольные команды

 

Фото: AFP/Scanpix

Дисциплинарный комитет Латвийской футбольной федерации (LFF) за влияние на результат матчей на неопределенное время исключил из соревнований клубы первой лиги «komanda.lv» клубы «Jēkabpils» и «Orge», а также команду «Raita» из второй лиги, сообщает агентство ЛЕТА.

Таким образом, в чемпионате первой лиги осталось 12 команд, тогда как сезон начали 14. У дисквалифицированных клубов аннулированы результаты игр, в связи с чем изменится ситуация в турнирной таблице.

Напомним, в конце июня из чемпионата Латвийской высшей лиги «SynotTip» была исключена команда «Babīte»/«Dinamo».

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Дисциплинарный комитет исключает команды из чемпионатов, основываясь на информации, документах, показаниях и доказательствах, которые попадают в его распоряжение.

Договорные матчи - и ранее были большой проблемой для латвийского футбола. Так, в середине января Госполиция попросила по факту договорных матчей начать уголовный процесс против двух лиц, в том числе президента бывшего даугавпилсского клуба «Dinaburg» Олега Гаврилова. Согласно информации агентства ЛЕТА, вторым лицом, против которого попросили начать процесс, является технический директор клуба Евгений Клопов.

Чтобы с договорными матчами, в Латвии изменено законодательство, и теперь за такие нарушения грозит уголовная ответственность.


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