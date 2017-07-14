В Латвии за договорные матчи дисквалифицированы две футбольные команды

Дисциплинарный комитет Латвийской футбольной федерации (LFF) за влияние на результат матчей на неопределенное время исключил из соревнований клубы первой лиги «komanda.lv» клубы «Jēkabpils» и «Orge», а также команду «Raita» из второй лиги, сообщает агентство ЛЕТА.

Таким образом, в чемпионате первой лиги осталось 12 команд, тогда как сезон начали 14. У дисквалифицированных клубов аннулированы результаты игр, в связи с чем изменится ситуация в турнирной таблице.

Напомним, в конце июня из чемпионата Латвийской высшей лиги «SynotTip» была исключена команда «Babīte»/«Dinamo».

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Дисциплинарный комитет исключает команды из чемпионатов, основываясь на информации, документах, показаниях и доказательствах, которые попадают в его распоряжение.

Договорные матчи - и ранее были большой проблемой для латвийского футбола. Так, в середине января Госполиция попросила по факту договорных матчей начать уголовный процесс против двух лиц, в том числе президента бывшего даугавпилсского клуба «Dinaburg» Олега Гаврилова. Согласно информации агентства ЛЕТА, вторым лицом, против которого попросили начать процесс, является технический директор клуба Евгений Клопов.

Чтобы с договорными матчами, в Латвии изменено законодательство, и теперь за такие нарушения грозит уголовная ответственность.