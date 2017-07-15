Федерер вышел в финал Уимблдона в 11-й раз, Чилич – впервые

Роджер Федерер
 

Роджер Федерер. Фото: EPA/Scanpix

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в трех сетах справился с чехом Томашем Бердыхом (7:6, 7:6, 6:4) на пути в финал Уимблдона, где сыграет уже в 11-ый раз.

Таким образом, Федерер обновил свой личный рекорд по количеству финалов травяного мейджора, и в решающей матче он поборется за рекордный восьмой титул.

Отметим, что в текущем розыгрыше Уимблдона Федерер не проиграл ни сета.

Всего же для швейцарца этот финал будет уже 29-м на турнирах Большого шлема и 141-м на уровне ATP.

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В случае победы Федерер станет самым возрастным чемпионом Уимблдона Открытой эры (после 1968 года), а в мировом рейтинге поднимется на третью строчку.

В финальном матче Федереру будет противостоять хорват Марин Чилич, в 1/2 обыгравший американца Сэма Куэрри (6:7, 6:4, 7:6, 7:5). Для Чилича этот финал станет первым на Уимблдоне и вторым на турнирах Большого Шлема (хорват победил на US Open-2014).

Чилич вышел в финал Уимблдона с 11-й попытки и таким образом установил рекорд Открытой эры. До него рекордсменом был Патрик Рафтер, вышедший в первый финал на восьмом Уимблдоне.

В личных встречах с Федерером Чилич уступает 1-6.

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