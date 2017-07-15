«Спартак» впервые стал обладателем Суперкубка России

 

Фото: Sputnik/Scanpix

Футболисты «Спартака» победили в дополнительное время «Локомотив» на его стадионе и впервые в истории клуба стали обладателями Суперкубока России.

В составе чемпионов страны отличились Луис Адриано (101') и Квинси Промес (113'). Голкипер обладателей Кубка страны Маринато Гилерме в этих эпизодах свою команду, мягко говоря, не выручил.

«Локомотив» на спартаковский дубль ответил голом Мануэла Фернандеша (116'), но времени спасти матч у «железнодорожников» практически не осталось. В итоге «Спартак» оказался сильнее, победив со счетом 2:1.

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«Мы знали, как будет играть «Локомотив», - приводит слова главного тренера «Спартака» Массимо Карреры официальный сайт клуба. - Всю неделю готовились именно к такому матчу. Физическая форма наших игроков пока неоптимальная, потому что это только начало сезона. Тем не менее хочу порадоваться за свою команду. Ребята заслуженно выиграли трофей!»

«Спартак» ранее трижды участвовал в матчах за Суперкубок России, но впервые стал обладателем трофея. Для «Локомотива» это была пятая встреча за Суперкубок, две из которых закончились победами «железнодорожников».

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