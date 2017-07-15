Хэмилтон, выиграв квалификацию на Гран-при Великобритании, приблизился к рекорду Шумахера

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучший результат в квалификации Гран-при Великобритании, проехав лучший круг за 1 минуту 26,600 секунды.

"Отлично чувствовал себя перед такой толпой фанатов. Надеюсь, мой круг вам тоже понравился. Лучшее всегда надо показывать в конце. Я должен был убедиться, что мне удастся такой круг. На прошлом этапе у меня не получилось.

В целом я предпочитаю сухую трассу, но сложные условия мне нравятся. Когда трасса высохла, шины невероятно отработали в быстрых поворотах. У меня лучшая позиция для старта, а на длинных отрезках мы были хороши", - приводит Хэмилтона Sky Sports.

Реклама

Второй результат показал финский пилот «Феррари» Кими Райкконен (1.27,147),третьим стал партнер Хэмилтона по команде немец Себастьян Феттель (1.27,356).

Хэмилтон одержал 67-ю победу в квалификациях в карьере. Рекорд по этому показателю принадлежит семикратному чемпиону мира немцу Михаэлю Шумахеру (68).

Еще по этой теме