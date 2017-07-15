Испанка Мугуруса обыграла Винус Уильямс в финале Уимблдона

Гарбинье Мугуруса
 

Гарбинье Мугуруса. Фото: EPA/Scanpix

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграла американку Винус Уильямс в финале Уимблдона.

Встреча состоялась в субботу, 15 июля, и завершилась победой испанки в двух сетах со счетом 7:5, 6:0. Соперницы провели на корте 1 час 17 минут. В десятом гейме у Уильямс был двойной сетбол, но она его упустила и проиграла девять геймов подряд.

23-летняя Мугуруса впервые в карьере одержала победу на Уимблдоне. Этот титул стал для нее вторым на турнирах серии «Большого шлема» — в 2016 году испанка выигрывала «Ролан Гаррос».

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37-летняя Уильямс могла выиграть Уимблдон шестой раз в карьере. До этого она побеждала в Лондоне в 2000, 2001, 2005, 2007 и 2008 годах.

Уимблдон в 2017-м проходит в Лондоне с 3 по 16 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов.

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