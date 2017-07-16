СМИ узнали, что помогло скрыть применение допинга россиянами на Олимпиаде в Лондоне

Британское издание The Guardian опубликовало некоторые подробности дела о российском допинге из фильма «Икар», который выйдет 4 августа. Журналисты уже посмотрели ленту.
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В ней говорится, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков посещал лабораторию в Лондоне в преддверии Олимпиады-2012 по приглашению организаторов, где ознакомился с тем, как именно будет вестись борьба с допингом, сообщает Спорт-Экспресс.
Эти сведения, по версии британского издания, помогли ему скрыть факты применения запрещенных веществ российскими спортсменами
на Играх в Лондоне и Сочи.
«Вы можете себе представить, насколько важной была информация из лондонской лаборатории для сборной России, – приводятся слова Родченкова из фильма «Икар». – Я получил информацию о том, что делает эта лаборатория, чтобы понять, где находимся мы – и насколько велика опасность. Без этого вся ситуация с российским допингом потерпела бы неудачу».Еще по этой теме