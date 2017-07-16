Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании

Льюис Хэмилтон
 

Льюис Хэмилтон. Фото: AP/Scanpix

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем 10-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» - Гран-при Великобритании.

«Просто не бывает никогда. То, что я сейчас чувствую, невозможно описать. Просто здорово снова быть здесь. Я так горд видеть все эти флаги. Поддержка в эти выходные была просто невероятная. Я горжусь, что смог победить для вас всех. Команда действовала безошибочно, Валттери также проделал отличную работу, так что это был отличный уик-энд для «Мерседеса«. Тем не менее впереди ещё долгая-долгая дорога в чемпионате», - приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Отметим, что после воскресного триумфа Хэмилтон (176)сократил отставание от лидирующего в чемпионате немца Себастьяна Феттеля (177) из «Феррари» до одного очка.

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Вторым в воскресной гонке стал партнер британца по команде финн Вальттери Боттас (+14,063 секунды), замкнул тройку лучших еще один финский пилот Кими Райкконен (+36,570) из «Феррари».

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал 15-й результат, отстав от победителя на один круг. Следующий этап состоится 28-30 июля в Венгрии.

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