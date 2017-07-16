Швейцарский теннисист Роджер Федерер уверенно переиграл в финале Уимблдона хорвата Марина Чилича со счетом 6:3, 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 45 минут.

"Я не был уверен, что смогу снова быть в финале, но я продолжать верить и мечтать о восьмой победе, и это сбылось, - сказал швейцарец на церемонии награждения. - Я провел отличный турнир, не проиграл ни сета и держу трофей в руках. Это фантастика! Столько легенд выступали на этом корте - мужчины, женщины. Я надеюсь, что в следующем году приеду, чтобы защитить титул.

Наверное, мои сыновья даже не понимают, что происходит. Им кажется, что это большая игровая площадка, но это не совсем так. Моим дочкам нравится смотреть мои матчи, но совсем немного. Они приезжают только на финалы".

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Aizvērt Роджер Федерер выиграл Уимблдон в восьмой раз в карьере EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA EPA/LETA







Эта победа стала для Роджера восьмой на Уимблдоне в одиночном разряде, что является рекордом среди мужчин.

Помимо восьми титулов на Уимблдоне, Федерер также является победителем еще 11 турниров серии Большого шлема, что также является рекордным показателем в мужском одиночном разряде.

Благодаря победе на Уимблдоне Федерер после годичного перерыва вернется в первую тройку рейтинга АТР, в котором на данный момент занимает пятую строчку.

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