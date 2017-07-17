Чешская теннисистка Плишкова официально cтала первой ракеткой мира

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Чешская теннисистка Каролина Плишкова впервые в своей карьере возглавила рейтинг WTA, сообщает официальный сайт организации.

На Уимблдоне 25-летняя спортсменка проиграла во втором круге, однако сумела добиться прогресса в рейтинге благодаря неудачам соперниц.

Выигравшая Уимблдон испанка Гарбин Мугуруса поднялась с 15-го места на пятое, а россиянка Светлана Кузнецова сохранила за собой восьмую строчку.

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Рейтинг WTA. 17 июля.

1 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6855.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6670.

3 (1). Анжелика Кербер (Германия) — 5975.

4 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 5110.

5 (15). Гарбин Мугуруса Испания — 4990.

6 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4935.

7 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4780.

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4500.

9 (11). Винус Уильямс США — 4461.

10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) — 3985.

....

18 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2160.

19 (16). Елена Веснина (Россия) — 2121…

31 (30). Дарья Касаткина (Россия) — 1520…

59 (47). Екатерина Макарова (Россия) — 1025…

65 (66). Наталья Вихлянцева (Россия) — 933…

85 (80). Евгения Родина (Россия) — 712…

92 (75). Екатерина Александрова (Россия) — 669…

171 (180). Мария Шарапова (Россия) — 310.


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