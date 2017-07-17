Севастова установила рекорд карьеры в рейтинге WTA

Анастасия Севастова
 

Анастасия Севастова. Фото: EPA/LETA

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова в новейшем рейтинге WTA, который публикуется в понедельник, достигла нового рекорда. В свою очередь первой теннисисткой мира официально стала Каролина Плишкова.

Титул первой ракетки Латвии все еще принадлежит Алене Остапенко, которая поднялась на одно место и теперь занимает 12-е место, что является повтором ее рекорда. На прошедшем чемпионате Уимблдон она дошла до четвертьфинала, где уступила Винус Уильямс.

В ближайшее время Остапенко участвовать в турнирах не планирует.

Остапенко в четвертьфинале «Уимблдона» уступила пятикратной чемпионке Уильямс

Фото: Остапенко в четвертьфинале «Уимблдона» уступила пятикратной чемпионке Уильямс0

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В свою очередь Севастова на Уимблдоне впервые в карьере сумела одержать хотя бы одну победу, она дошла до второго круга и поднялась с 19 места в рейтинге WTA на 17. Правда, удалось ей это благодаря неудачам конкуренток, так как всего у латвийской теннисистки сейчас на 120 очков меньше, чем две недели назад. Однако 17 место - новый рекорд карьеры спортсменки - на одно место выше, чем в мае.

Севастова на "Уимблдоне" проиграла Уотсон

Фото: Севастова на "Уимблдоне" проиграла Уотсон0

Лидером рейтинга стала Плишкова, которая поднялась с третьего места. Она стала всего второй чешской теннисисткой, которая достигала первого места рейтинга. Ранее это удавалось в 1978-1980 годах Мартине Навралитовой, которая тогда представляла Чехословакию.

В свою очередь на второе место с седьмого поднялась британка Джоанна Конта.

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