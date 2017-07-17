Фанат МакГрегора набил татуировку с узором с «того самого» пиджака

Недавно Русский TVNET писал, что ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор пришел на пресс-конференцию 12 июля, посвященную предстоящему бою с Флойдом Мейвезером, в костюме с узором из надписей «Fuck You».
Костюм сразу стал легендарным и облетел все СМИ. Но поклонник МакГрегора Джордн Коомбе, кажется, зашел слишком далеко - он набил татуировку, повторяющую тот самый узор!
New tattoo. What do you think @TheNotoriousMMA? pic.twitter.com/gCnSphWvxx— Jordan Coombe (@Jordan_Coombe) 15 июля 2017 г.