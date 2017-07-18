Роналду рассказал о беременности своей девушки

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что его девушка — испанская модель Джорджина Родригес — беременна. Об этом сообщает El Mundo.

По словам игрока, он счастлив, что у него будет еще один ребенок. 8 июня суррогатная мать родила футболисту двух мальчиков-близнецов. Португалец, который вскоре после появления малышей на свет отправился в Россию на Кубок конфедераций-2017, отказался от участия в матче за третье место из-за желания увидеть детей.

У Роналду есть еще третий ребенок от суррогатной матери — семилетний Криштиану-младший.

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В январе 2015 года Роналду расстался с российской моделью Ириной Шейк после пяти лет отношений. У пары не было общих детей. СМИ подозревали португальца в гомосексуализме.

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