Севастова начала выступление на турнире в Бухаресте с разгромной победы

Anastasija Sevastova
 

Anastasija Sevastova. Фото: Reuters/LETA

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова начала выступление на турнире в Бухаресте с разгромной победы над словачкой Яной Чепеловой со счётом 6:2, 6:0.

27-летняя уроженка Лиепаи, занимающая 17-е место в рейтинге WТА, реализовала 5 брейк-пойнтов из 9, не проиграв ни гейма на своей подаче. За выход в четвертьфинал Севастова поспорит либо с полькой Магдаленой Фрех (Q), либо с Данкой Ковинич из Черногории - сообщает портал championat.com

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