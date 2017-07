Севастова начала выступление на турнире в Бухаресте с разгромной победы

27-летняя уроженка Лиепаи, занимающая 17-е место в рейтинге WТА, реализовала 5 брейк-пойнтов из 9, не проиграв ни гейма на своей подаче. За выход в четвертьфинал Севастова поспорит либо с полькой Магдаленой Фрех (Q), либо с Данкой Ковинич из Черногории - сообщает портал championat.com

