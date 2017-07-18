Гулбис в первом круге турнира в Бостаде обыграл бельгийца де Грефа

Ernests Gulbis. Фото: AP/ScanPix

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис в первом круге турнира в Бостаде (Швеция) оказался сильнее бельгийца Артура де Грефа со счётом 4:6, 6:3, 6:2 - сообщает портал championat.com