Гулбис в первом круге турнира в Бостаде обыграл бельгийца де Грефа

Ernests Gulbis
 

Ernests Gulbis. Фото: AP/ScanPix

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис в первом круге турнира в Бостаде (Швеция) оказался сильнее бельгийца Артура де Грефа со счётом 4:6, 6:3, 6:2 - сообщает портал championat.com

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. 28-летний уроженец Риги, занимающий 348-е место в рейтинге АТР, 7 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок, реализовал 5 брейк-пойнтов из 15, проиграв 3 гейма на своей подаче. Артур сделал 4 эйса при 3 двойных.

Следующим оппонентом Гулбиса станет россиянин Карен Хачанов.

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