Фанаты московских «Динамо» и «Спартака» отметили старт нового сезона драками на трибунах

Во время столичного дерби на матче первого тура РФПЛ между московскими «Динамо» и «Спартаком» (2:2) на центральном секторе стадиона «Арена Химки» случилась драка с участием болельщиков команд.

На самых дорогих, центральных местах стадиона в Химках у спартаковских болельщиков вырвали красно-белый шарф и выкинули на поле, а его обладателей избили ногами. Потасовку прекратили сотрудники правопорядка.

На выложенной в Youtube записи видно, что один человек переваливается через защитное стекло первого ряда и падает за трибуну, после чего поднимается и уходит. В это время происходит избиение других болельщиков, удары наносятся ногами по лежащим в проходе людям. Позднее пострадавшие самостоятельно покинули место происшествия.

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании в четверг намерен рассмотреть неправомерные действия столичных болельщиков.

«По матчу «Динамо» - «Спартак» на заседании в четверг будут рассмотрены неправомерные действия болельщиков обоих клубов. Также по болельщикам «Динамо» разберем скандирование ненормативной лексики, использование пиротехники, демонстрацию несогласованных баннеров, по болельщикам «Спартака» - скандирование ненормативной лексики, использование пиротехники», - сообщил агентству «Р-Спорт» глава комитета Артур Григорьянц.

Также по ходу указанной встречи фанаты бело-голубых заметили в VIP-ложе футболиста «Спартака» Романа Зобнина. Они адресовали ему несколько оскорбительных кричалок и предприняли попытку физической расправы.

Напомним, что Зобнин перешел из «Динамо» в «Спартак» летом 2016 года за 3 млн евро. В настоящее время полузащитник восстанавливается от травмы, полученной в игре за сборную в конце сезона-2016/17.