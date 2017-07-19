Китайский спринтер обогнал на 100-метровке разгоняющийся самолет

 

Фото: Скриншот видео

Китайский спринтер Чжан Пэймэн обогнал разгоняющийся боевой самолет Guizhou JL-9 на дистанции в 100 метров, сообщает RT.

Поединок человека и машины, проходивший на одном из аэродромов, транслировался Центральным телевидением Китая. Специально для этой дуэли на одной из двух параллельных взлетных полос была уложена беговая дорожка.

Сообщается, что личный рекорд 30-летнего китайского спортсмена на стометровке составляет 10 секунд.

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Напомним, что обладатель действующего рекорда мира на этой дистанции - ямайский спринтер Усэйн Болт. Его лучший результат составляет 9.58 секунды.


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