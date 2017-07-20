Паралимпиец Силов впервые стал чемпионом мира

Латвийский паралимпиец Дмитрий Силов в среду в Лондоне впервые стал чемпионом мира в соревнованиях по метанию копья. Силов, соревнуясь в медицинской группе F37, показал в своей лучшей попытке результат 55,89 метров, что является личным рекордом спортсмена. Результат Силова - новый рекорд чемпионата мира, сообщает агентство ЛЕТА.

Лишь один из шести бросков Силова оказался ближе 50 метров, но рекордный бросок он совершил в третьей попытке.

Отметим, что на прошлых двух чемпионатах мира Силов завоевал бронзу, а в прошлом году он стал чемпионом Европы.

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Ранее на этом чемпионате мира великолепно стартовала Диана Дадзите, которая взяла золото в толкании ядра и метании копья. Она планирует стартовать и в состязаниях по метанию диска.

В свою очередь титулованный Айгарс Апинис во вторник завоевал серебряную награду в метании диска, уступив золото лишь в заключительной серии бросков.