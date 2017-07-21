Назван самый дорогой молодой футболист мира

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Деле Алли признан самым дорогим игроком мира в возрастной категории до 21 года по версии Soccerex. Об этом сообщается на сайте компании.

Стоимость 21-летнего атакующего хавбека оценивается в 82,6 миллиона евро. Второе место в рейтинге занял 18-летний нападающий «Монако» и сборной Франции Килиан Мбаппе, он оценен в 61,7 миллиона. Тройку самых дорогих молодых футболистов замкнул еще один француз — 20-летний форвард дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле (60,9 миллиона). Среди 20-ти игроков, попавших в рейтинг, россиян нет.

При расчете стоимости игроков компания анализировала такие показатели как возраст, позиция на поле, продолжительность действующего контракта с клубом, количество голов и матчей на международном уровне.

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12 июня Международный центр спортивных исследований в футболе назвал нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Неймара самым дорогим футболистом мира, оценив его в 210,7 миллиона евро.


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