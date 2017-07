Звезду американского футбола помиловали после 9 лет тюрьмы

Бывшая звезда американского футбола О. Джей Симпсон, приговоренный к 33 годам тюремного заключения, досрочно выйдет на свободу, отсидев за решеткой всего 9 лет.

В 2008 спортсмена признали виновным в вооруженном ограблении коллекционера спортивных трофеев и осужден на 33 года. Теперь же комиссия по условно-досрочному освобождению помиловала 70-летнего Симпсона. На свободу он выйдет в октябре.

Twitter

O.J. Simpson wins parole after serving nine years for armed robbery and kidnapping https://t.co/di9NLhRSI6 https://t.co/G3ECaWR0u2— CNN (@CNN) 20 июля 2017 г.