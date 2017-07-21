Игроки сборной Сальвадора покусали футболистов из США во время матча

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Защитник сборной Сальвадора Хенри Ромеро укусил нападающего команды США Джози Алтидора во время матча 1/4 финала Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Видеозапись появилась на YouTube-канале Guardian Football.