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Синхронное плавание переименовано в артистическое решением конгресса Международной федерации водных видов (FINA). Об этом сообщает ТАСС.

Голосование состоялось в субботу, 22 июля, в Будапеште, где в эти дни проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию FINA.

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Решение прокомментировал исполнительный директор федерации Корнел Маркулеску. «Название было изменено с тем, чтобы дать новый импульс развитию синхронного плавания, чтобы оно стало ближе к прессе и понятнее людям», — сказал он.

С инициативой о переименовании синхронного плавания выступил Международный олимпийский комитет (МОК) с целью продвижения этого вида спорта.

Синхронное плавание входит в программу летних Олимпиад с Игр-1984 года в Лос-Анджелесе. Начиная с ОИ-2000 все золотые медали выигрывала сборная России.


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