Известного парагвайского футболиста уличили в интимной связи с 11-летней крестницей

Парагвайского футболиста Хонатана Фаббро, защищающего цвета мексиканского клуба «Ягуарес Чьяпас», уличили в интимной связи с 11-летней крестницей, сообщает Marca.

Подчеркивается, что 35-летний футболист, муж известной парагвайской модели Ларисы Рикельме, имел сексуальные контакты с крестницей на протяжении пяти лет.

Впервые это случилось, когда девочке было лишь шесть лет. Указывается, что старший брат, увидев переписку сестры с футболистом, стал задавать вопросы и девочка во всем созналась.

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В отношении Фаббро началось расследование. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

За мексиканский «Ягуарес Чьяпас» спортсмен выступает с 2016 года. Ранее в его карьере были аргентинские «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», а также бразильский «Атлетико Минейро». В его активе 13 матчей за национальную сборную Парагвая, в которых он забил четыре мяча.