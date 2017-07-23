Фестиваль Ghetto Games в Вентспилсе: интересно будет каждому

С 28 по 30 июля в Вентспилсе пройдет фестиваль уличной культуры и спорта Ghetto Games. Это красочное, яркое и вдохновляющее шоу, на котором интересно будет всем – родителям с детьми, и пенсионерам, и, конечно, молодому поколению.

«Когда мотоциклист не просто едет на заднем колесе, а встает на переднее и делает прыжок – это захватывающее, классное зрелище. Это впечатлит всех! Или экстремальное катание на роликовых коньках – это тоже стоит видеть», - рассказывает основатель движения Ghetto Games Раймонд Элбакян, которое и организует этот фестиваль.

Платы за вход на фестиваль нет.

«Философия Ghetto Games подразумевает, что все наши мероприятия бесплатные и доступны всем желающим. Мы открыты для всех», - отмечает Р. Элбакян.

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Помимо возможности насладиться ярким и захватывающим шоу, все желающие смогут попробовать stend-up греблю и управлять дронами. «Из соображений безопасности посетителям мероприятия не дадут попробовать прокатиться на мотоцикле на заднем колесе, или попробовать повторить трюк BMX, но остальные виды спорта можно примерить на себя», - рассказывает Р. Элбакян.

В фестивале примут участие 1300 спортсменов в 16 дисциплинах. В Вентспилс прибудут профессионалы из разных стран мира. «Помимо масштабного и очень интересного спортивного события, город Вентспилс – отличное место для семейного отдыха. Там много возможностей для отличного отдыха с детьми, поэтому 28 июля стоит запланировать поездку в Вентспилс», - говорит Р. Элбакян.

Фестиваль Ghetto Games (GGFEST) в Вентпилсе пройдет вот уже в шестой раз. Подробная программа мероприятий доступна на ggfest.com.