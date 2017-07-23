После ухода Джона Терри капитаном «Челси» будет Гари Кэхилл

Главный тренер лондонского «Челси» итальянец Антонио Конте сообщил, что новым постоянным капитаном «аристократов» после ухода Джона Терри будет защитник Гари Кэхилл.

В прошлом сезоне 31-летний Кэхилл выходил на поле с капитанской повязкой, так как Терри не часто попадал в основной состав.

«Думаю, это будет правильно, чтобы Кэхилл продолжал быть капитаном. Если он играет, то логично, что он будет капитаном. Почему? Потому что он в «Челси» много лет, провел много матчей и показал хорошие качества для данной роли», - цитирует итальянского специалиста Evening Standard.

Реклама

В июле стало известно, что 36-летний Джон покинет стан лондонской команды иподпишет соглашение с «Астон Виллой».

В составе «Челси» Терри стал пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны, трехкратным обладателем Кубка футбольной лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.





Еще по этой теме