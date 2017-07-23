Определился победитель «Тур де Франс»

 

Фото: EPA/LETA

Британский велогонщик Крис Фрум из команды Sky выиграл «Тур де Франс».

Лучшим спринтером веломногодневки был признан американец Майкл Мэттьюс из Sunweb, титул «горного короля» получил его партнер по команде, француз Уоррен Баргиль, а белую майку лучшего молодого гонщика — британец Саймон Йейтс из команды Orica-Scott. Лучшей командой турнира стала Sky Криса Фрума.

Для 32-летнего британца эта победа — четвертая на «Тур де Франс» и третья подряд. Больше него «Тур» выигрывали четыре гонщика: по пять побед одержали бельгиец Эдди Меркс, французы Жан Анкетиль и Бернар Ино, а также испанец Мигель Индурайн.

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«Тур де Франс» проходил по дорогам Германии, Бельгии, Люксембурга и Франции. Общая протяженность маршрута составила 3540 километров.

9 мая Криса Фрума сбила машина во время тренировки.

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