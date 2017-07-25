Потерявший ногу в авиакатастрофе вратарь «Шапекоэнсе» провел первую тренировку

Голкипер бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе» Джексон Фольманн, который потерял ногу в результате авиакатастрофы в Колумбии, провел первую тренировку после трагедии, сообщает Marca.
Футболист, которому поставили протез, совершил пробежку по домашнему стадиону своего клуба — «Арене Конда».
Фольманн оказался одним из шести человек, которым удалось выжить в авиакатастрофе, которая произошла 29 ноября 2016 года. Всего на борту самолета находилось 77 человек.
📹 Follman entrena por primera vez con su pierna ortopédica en el campo del Chapecoense ▶ https://t.co/YJCCvjtFfE pic.twitter.com/KilfUKY1xd— MARCA (@marca) July 25, 2017