Потерявший ногу в авиакатастрофе вратарь «Шапекоэнсе» провел первую тренировку

Джексон Фольман. Фото: REUTERS/Scanpix

Голкипер бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе» Джексон Фольманн, который потерял ногу в результате авиакатастрофы в Колумбии, провел первую тренировку после трагедии, сообщает Marca.