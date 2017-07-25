Потерявший ногу в авиакатастрофе вратарь «Шапекоэнсе» провел первую тренировку

Джексон Фольман
 

Джексон Фольман. Фото: REUTERS/Scanpix

Голкипер бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе» Джексон Фольманн, который потерял ногу в результате авиакатастрофы в Колумбии, провел первую тренировку после трагедии, сообщает Marca.

Футболист, которому поставили протез, совершил пробежку по домашнему стадиону своего клуба — «Арене Конда».

Фольманн оказался одним из шести человек, которым удалось выжить в авиакатастрофе, которая произошла 29 ноября 2016 года. Всего на борту самолета находилось 77 человек.

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