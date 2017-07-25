Россия впервые с 1989 года примет чемпионат мира по боксу

Сочи примет чемпионат мира по боксу в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.

Решение было принято на заседании исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). Кремлев заявил, что первенство пройдет во дворце спорта «Айсберг».

«Новое руководство Федерации бокса России ведет серьезную и целенаправленную работу по популяризации вида спорта. Ничуть не сомневаюсь, что Россия проведет чемпионат мира на самом высоком уровне, поскольку страна имеет опыт и всю необходимую инфраструктуру», — заявил президент AIBA Чинг-Куо Ву.

Реклама

За право проведения чемпионата мира также боролись Индия, Украина, Таиланд и Турция.

В последний раз первенство проходило на территории России в 1989 году. Женский чемпионат мира страна принимала в 2005-м.

Еще по этой теме