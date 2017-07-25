«Челси» выгнал со сборов оскорбившего Китай футболиста

Английский футбольный клуб «Челси», находящийся в предсезонном турне по Китаю, отчислил из состава команды бразильского полузащитника Роберта Кенеди. Об этом сообщает Daily Mirror.

Еще по этой теме После ухода Джона Терри капитаном «Челси» будет Гари Кэхилл 23 июля 2017 г.

По решению руководства к игроку были применены дисциплинарные меры после того, как 22 июля хавбек в соцсетях оскорбительно высказался в отношении Китая. Кроме того, бразилец, приложив фото, высмеял сотрудника службы безопасности, уснувшего на рабочем месте.

Позднее 21-летний Кенеди принес извинения, которые были опубликованы на официальном сайте лондонского клуба.

Реклама

«Челси» приобрел Кенеди в июне 2015 года у бразильского «Флуминенсе». С того момента футболист провел в составе лондонской команды 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Еще по этой теме