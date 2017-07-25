«Челси» выгнал со сборов оскорбившего Китай футболиста

Болельщики "Челси"
 

Болельщики "Челси". Фото: REUTERS/Scanpix

Английский футбольный клуб «Челси», находящийся в предсезонном турне по Китаю, отчислил из состава команды бразильского полузащитника Роберта Кенеди. Об этом сообщает Daily Mirror.

Еще по этой теме

По решению руководства к игроку были применены дисциплинарные меры после того, как 22 июля хавбек в соцсетях оскорбительно высказался в отношении Китая. Кроме того, бразилец, приложив фото, высмеял сотрудника службы безопасности, уснувшего на рабочем месте.

Позднее 21-летний Кенеди принес извинения, которые были опубликованы на официальном сайте лондонского клуба.

Реклама

«Челси» приобрел Кенеди в июне 2015 года у бразильского «Флуминенсе». С того момента футболист провел в составе лондонской команды 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Еще по этой теме
Челси отменил свой чемпионский парад по Лондону

Челси отменил свой чемпионский парад по Лондону

Бывший капитан «Челси» Джон Терри продолжит карьеру в «Астон Вилле»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри продолжит карьеру в «Астон Вилле»

Роман Абрамович вдвое поднял зарплату тренеру «Челси»

Роман Абрамович вдвое поднял зарплату тренеру «Челси»


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 44900 EUR
Земля
Земля, Ādaži, 698978 EUR
Дом
Дом, Līči, 300000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые объяснили исчезновение «британской Атлантиды» Hi-Tech

Ученые объяснили исчезновение «британской Атлантиды»

ФОТО: Что осталось за кулисами закрытия фестиваля Вайкуле Showbiz

ФОТО: Что осталось за кулисами закрытия фестиваля Вайкуле

ФОТО, ВИДЕО: Какие кадры из Юрмалы публикуют звезды в соцсетях Showbiz

ФОТО, ВИДЕО: Какие кадры из Юрмалы публикуют звезды в соцсетях

Котенок с забавным рисунком на мордочке умилил мир Wo&Men

Котенок с забавным рисунком на мордочке умилил мир

Скончалась ведущая «Первого канала» Елена Миронова Showbiz

Скончалась ведущая «Первого канала» Елена Миронова

Спорт

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
LIETVEDI/ ARHIVĀRU/-I
LIETVEDI/ ARHIVĀRU/-I
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 